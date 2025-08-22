L’épaule de Gallardon Gallardon Eure-et-Loir

L’épaule de Gallardon A pieds

L’épaule de Gallardon Place Saint Luc 28320 Gallardon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :

Remontez le temps… Rendez-vous dans le Gallardon du Moyen-Age, à l’époque où l’épaule était encore le donjon central d’une importante forteresse. En parcourant les rues médiévales, n’hésitez pas à vous arrêter un instant devant les maisons à pans de bois, mémoires du XVIème siècle.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5eba730e4aae7/lepaule-de-gallardon

English :

Go back in time? Go to the Gallardon of the Middle Ages, when the shoulder was still the central keep of an important fortress. While walking through the medieval streets, do not hesitate to stop for a moment in front of the half-timbered houses, memories of the 16th century.

Deutsch :

Gehen Sie in die Vergangenheit? Begeben Sie sich in das Gallardon des Mittelalters, als die Schulter noch der zentrale Bergfried einer großen Festung war. Bei einem Spaziergang durch die mittelalterlichen Straßen sollten Sie unbedingt einen Moment vor den Fachwerkhäusern aus dem 16.

Italiano :

Tornare indietro nel tempo? Andate nella Gallardon del Medioevo, quando la spalla era ancora il torrione centrale di un’importante fortezza. Passeggiando per le strade medievali, non esitate a fermarvi per un momento davanti alle case a graticcio, ricordi del XVI secolo.

Español :

¿Volver atrás en el tiempo? Vaya al Gallardón de la Edad Media, cuando el hombro era aún la torre del homenaje central de una importante fortaleza. Mientras pasea por las calles medievales, no dude en detenerse un momento ante las casas con entramado de madera, recuerdos del siglo XVI.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire