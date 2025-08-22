Lac d’Arasse, vers l’église romane de Marsac Laugnac Lot-et-Garonne

Lac d’Arasse, vers l’église romane de Marsac En VTT Facile

Lac d’Arasse, vers l’église romane de Marsac 47360 Laugnac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Des pigeonniers en pierre et de nombreux panoramas sur le château d’Arasse, l’église de Marsac et le lac d’Arasse accompagnent cette randonnée qui compte quelques passages à forte déclivité.

English : Lac d’Arasse, vers l’église romane de Marsac

Stone dovecotes and numerous panoramic views of the Arasse castle, the Marsac church and the Arasse lake accompany this hike, which includes a few steep sections.

Deutsch : Lac d’Arasse, vers l’église romane de Marsac

Steintaubenschläge und zahlreiche Panoramablicke auf das Schloss von Arasse, die Kirche von Marsac und den See von Arasse begleiten diese Wanderung, die einige steile Abschnitte aufweist.

Italiano :

Le piccionaie in pietra e le numerose vedute sul castello di Arasse, sulla chiesa di Marsac e sul lago di Arasse accompagnano questa escursione, che presenta alcuni tratti ripidi.

Español : Lac d’Arasse, vers l’église romane de Marsac

Palomares de piedra y numerosas vistas del castillo de Arasse, la iglesia de Marsac y el lago de Arasse acompañan esta caminata, que tiene algunos tramos empinados.

