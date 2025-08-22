Lac de Pinet Viala-du-Tarn Aveyron

Lac de Pinet

Lac de Pinet 12490 Viala-du-Tarn Aveyron Occitanie

Des allures de fjord norvégien où vivre de beaux moments de pêche !

English :

It looks like a Norwegian fjord where you can experience great fishing moments!

Deutsch :

Allüren eines norwegischen Fjords, in dem man schöne Angelmomente erleben kann!

Italiano :

Un ambiente simile a un fiordo norvegese per pescare alla grande!

Español :

Un entorno similar al de los fiordos noruegos para pescar a lo grande

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-02 par ADT Aveyron