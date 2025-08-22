Lac de Pinet Viala-du-Tarn Aveyron
Lac de Pinet Viala-du-Tarn Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Lac de Pinet
Lac de Pinet 12490 Viala-du-Tarn Aveyron Occitanie
Des allures de fjord norvégien où vivre de beaux moments de pêche !
English :
It looks like a Norwegian fjord where you can experience great fishing moments!
Deutsch :
Allüren eines norwegischen Fjords, in dem man schöne Angelmomente erleben kann!
Italiano :
Un ambiente simile a un fiordo norvegese per pescare alla grande!
Español :
Un entorno similar al de los fiordos noruegos para pescar a lo grande
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-02 par ADT Aveyron