Lac des Galens Montpeyroux Aveyron

Lac des Galens
Lac des Galens 12210 Montpeyroux Aveyron Occitanie
Appelé aussi Touluch, un lac pour les petites embarcations lac de barrage situé sur le plateau de l’Aubrac alimenté par le Selvet.
English :
Also called Touluch, a lake for small boats: dam lake located on the Aubrac plateau fed by the Selvet.
Deutsch :
Auch Touluch genannt, ein See für kleine Boote: Stausee auf dem Plateau von Aubrac, der vom Selvet gespeist wird.
Italiano :
Chiamato anche Touluch, lago per piccole imbarcazioni: lago di sbarramento situato sull’altopiano di Aubrac e alimentato dal fiume Selvet.
Español :
También llamado Touluch, lago para pequeñas embarcaciones: lago de presa situado en la meseta de Aubrac alimentado por el río Selvet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron