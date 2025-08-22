Lac des Graoussettes, randonnée sur les chemins de Guyenne Ségalas Lot-et-Garonne

Lac des Graoussettes, randonnée sur les chemins de Guyenne En VTT Difficile

Lac des Graoussettes, randonnée sur les chemins de Guyenne 47800 Ségalas Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Le lac des Graoussettes fait partie des sept réserves de réalimentation du Dropt qui permettent de maintenir un étiage constant pour l’irrigation des terres de la vallée. Ce circuit au relief peu marqué n’offre aucune difficulté. Il utilise le plus souvent de larges pistes en terre.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lac des Graoussettes, randonnée sur les chemins de Guyenne

The lake of Graoussettes is one of the seven reserves of recharging of the Dropt which make it possible to maintain a constant low-water level for the irrigation of the lands of the valley. This circuit, with its low relief, offers no difficulty. It uses mostly wide dirt tracks.

Deutsch : Lac des Graoussettes, randonnée sur les chemins de Guyenne

Der Lac des Graoussettes gehört zu den sieben Reserven zur Wiederauffüllung des Dropt, mit denen ein konstanter Niedrigwasserstand für die Bewässerung der Ländereien im Tal aufrechterhalten werden kann. Dieser Rundweg mit wenig ausgeprägtem Relief bietet keine Schwierigkeiten. Er nutzt meist breite Schotterpisten.

Italiano :

Il Lac des Graoussettes è una delle sette riserve per il reintegro del Dropt, che permettono di mantenere un livello d’acqua basso e costante per l’irrigazione della valle. Questo circuito, con il suo basso rilievo, non offre alcuna difficoltà. Utilizza per lo più ampie piste sterrate.

Español : Lac des Graoussettes, randonnée sur les chemins de Guyenne

El Lac des Graoussettes es una de las siete reservas de reposición del Dropt, que permiten mantener un nivel de agua bajo y constante para el riego del valle. Este circuito, con su bajo relieve, no ofrece ninguna dificultad. Utiliza sobre todo pistas anchas de tierra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine