Lacaussade, la balade du bois de Grèzelongue Lacaussade Lot-et-Garonne

Lacaussade, la balade du bois de Grèzelongue A cheval Facile

Lacaussade, la balade du bois de Grèzelongue 47150 Lacaussade Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8700.0 Tarif :

Tout au long de ce circuit, vous découvrirez les différentes collines qui habillent de vert le paysage alentour, les Pechs de Monségur, Rouet, Redon et l’imposant profil de la bastide de Monflanquin.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Lacaussade, la balade du bois de Grèzelongue

Along the way, you’ll discover the various hills that dress the surrounding landscape in green, the Pechs of Monségur, Rouet, Redon and the imposing profile of the bastide town of Monflanquin.

Deutsch : Lacaussade, la balade du bois de Grèzelongue

Auf dieser Strecke entdecken Sie die verschiedenen Hügel, die die umliegende Landschaft in Grün kleiden, die Pechs de Monségur, Rouet, Redon und das imposante Profil der Bastide von Monflanquin.

Italiano :

Nel corso di questo tour, scoprirete le varie colline che vestono di verde il paesaggio circostante, i Pechs di Monségur, Rouet, Redon e l’imponente profilo della bastide di Monflanquin.

Español : Lacaussade, la balade du bois de Grèzelongue

A lo largo de este recorrido, descubrirá las distintas colinas que visten de verde el paisaje circundante, los Pechs de Monségur, Rouet, Redon y el imponente perfil de la ciudad bastide de Monflanquin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine