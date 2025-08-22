L’Alpage de Ritort et le refuge de Péclet-Polset Pralognan-la-Vanoise Savoie

L’Alpage de Ritort et le refuge de Péclet-Polset

Il ne sera pas rare de croiser les nombreuses tarines sur l’alpage du Ritort où est fabriqué le beaufort, avant de rejoindre le refuge de Peclet-Polset par un chemin large et facile. C’est d’ailleurs le paradis de la mobilité douce…et des marmottes !

English : The Alpage de Ritort and Péclet-Polset refuge

It’s not unusual to come across the numerous tarines on the Ritort mountain pasture, where Beaufort cheese is made, before taking the wide, easy path to the Peclet-Polset refuge. It’s a paradise for soft mobility…and marmots!

Deutsch :

Auf der Ritort-Alm, wo der Beaufort hergestellt wird, kann man den zahlreichen Tarinen begegnen, bevor man über einen breiten und einfachen Weg zur Peclet-Polset-Hütte gelangt. Die Hütte ist übrigens ein Paradies für sanfte Mobilität und Murmeltiere!

Italiano :

Non è raro imbattersi nelle numerose tarine dell’alpeggio di Ritort, dove si produce il formaggio Beaufort, prima di imboccare l’ampio e facile sentiero che porta al rifugio Peclet-Polset. È un paradiso per la mobilità dolce e per le marmotte!

Español :

No es raro cruzarse con las numerosas tarinas de los pastos de montaña de Ritort, donde se elabora el queso de Beaufort, antes de tomar el camino ancho y fácil que lleva al refugio de Peclet-Polset. Es el paraíso de la movilidad suave… ¡y de las marmotas!

