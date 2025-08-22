Lamothe Cité Médiévale Lamothe Haute-Loire

Lamothe Cité Médiévale

Lamothe Cité Médiévale Pale Bleue D 164 43100 Lamothe Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

L’imposant château dominant le village est à lui seul une invitation

à la balade. Mais Lamothe,un peu austère dans sa livrée de pierres

volcaniques noires, cache d’autres trésors.

http://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/ +33 4 71 74 97 49

English :

The imposing castle dominating the village is in itself an invitation

to the ride. But Lamothe, a little austere in his livery of stones..

black volcanic rocks, hides other treasures.

Deutsch :

Das imposante Schloss, das das Dorf überragt, ist allein schon eine Einladung zum

zu einem Spaziergang ein. Aber Lamothe, das in seinem Gewand aus Naturstein ein wenig nüchtern wirkt, ist auch ein Ort der Ruhe

der Ort, der in einem schwarzen, vulkanischen Stein gehalten ist, verbirgt noch weitere Schätze.

Italiano :

L’imponente castello che domina il paese è già di per sé un invito

a una passeggiata. Ma Lamothe, un po’ austera nella sua pietra vulcanica nera

pietra vulcanica nera, nasconde altri tesori.

Español :

El imponente castillo que domina el pueblo es en sí mismo una invitación

a un paseo. Pero Lamothe, un poco austero en su piedra volcánica negra

piedra volcánica negra, esconde otros tesoros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-06 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme