L’Amountagna Villars-Colmars Alpes-de-Haute-Provence

L’Amountagna Villars-Colmars Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.

L’Amountagna

L’Amountagna Jardin public 04370 Villars-Colmars Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Sentier de découverte du pastoralisme et de la transhumance dans le Haut-Verdon.

+33 6 73 39 01 09

English : L’Amountagna

Discovery trail of pastoralism and transhumance in the Haut-Verdon, Villars Colmars. Shepherd’s life, mountain pastures, transhumance, mountain huts. Discover pastoralism and transhumance.

Deutsch :

Pfad zur Entdeckung der Weidewirtschaft und der Transhumanz im Haut-Verdon.

Italiano :

Scoprite la pastorizia e la transumanza nell’Haut-Verdon, Villars Colmars. La vita del pastore, la vita in alpeggio, la transumanza, le baite di montagna. Scoprite la pastorizia e la transumanza.

Español :

Un sendero para descubrir el pastoralismo y la trashumancia en el Haut-Verdon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme