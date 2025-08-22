Le balcon de Loire La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

Le balcon de Loire A pieds

Le balcon de Loire Place de l’hôtel de ville 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret Centre-Val de Loire

A la Chapelle-Saint-Mesmin, aux portes d’Orléans, la promenade du balcon de Loire permet de découvrir de beaux points de vue sur la Loire et la réserve naturelle de Saint-Mesmin. Bâtie à flanc de côteaux, l’église Saint-Mesmin du XIIème est également à admirer. Elle surplombe le fleuve majestueux.

English : Promenade du balcon de Loire

At Chapelle-Saint-Mesmin, on the outskirts of Orleans, the ‘Balcon de Loire’ walk is perfect for discovering beautiful views from the Loire river and the natural reserve of Saint-Mesmin. Built on the hillside, the 12th century Saint-Mesmin church is also to be admired. It overlooks the majestic rive

In La Chapelle-Saint-Mesmin, vor den Toren von Orléans, bietet der Spaziergang Balcon de Loire schöne Aussichtspunkte auf die Loire und das Naturschutzgebiet Saint-Mesmin. Die an den Hängen errichtete Kirche Saint-Mesmin aus dem 12. Jahrhundert ist ebenfalls zu bewundern. Jahrhundert. Sie überblic

A La Chapelle-Saint-Mesmin, alle porte di Orléans, la passeggiata sul balcone della Loira offre una splendida vista sulla Loira e sulla riserva naturale di Saint-Mesmin. Costruita sul fianco della collina, merita di essere ammirata anche la chiesa di Saint-Mesmin, del XII secolo. Si affaccia sul mae

En La Chapelle-Saint-Mesmin, a las puertas de Orleans, el paseo del balcón del Loira ofrece hermosas vistas del Loira y de la reserva natural de Saint-Mesmin. Construida en la ladera, la iglesia de Saint-Mesmin, del siglo XII, también merece ser admirada. Tiene vistas al majestuoso río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par SIT Centre-Val de Loire