Le bocage Brayon Lachapelle-aux-Pots Oise
Le bocage Brayon Lachapelle-aux-Pots Oise vendredi 1 août 2025.
Le bocage Brayon A pieds Difficulté moyenne
Le bocage Brayon Mairie Musée de la Poterie 60650 Lachapelle-aux-Pots Oise Hauts-de-France
Durée : 255 Distance : 15700.0 Tarif :
Une promenade dans un terroir, où la qualité des argiles, du bois et de l’eau ont permis la naissance de la fameuse céramiques du Pays de Bray.
Difficulté moyenne
English : Le bocage Brayon
A walk in a land, where the quality of the clays, wood and water allowed the birth of the famous ceramics of the Pays de Bray.
Deutsch : Le bocage Brayon
Ein Spaziergang durch eine Gegend, in der die Qualität des Tons, des Holzes und des Wassers die Entstehung der berühmten Keramiken des Pays de Bray ermöglicht haben.
Italiano :
Una passeggiata in una terra dove la qualità dell’argilla, del legno e dell’acqua hanno permesso la nascita delle famose ceramiche del Pays de Bray.
Español : Le bocage Brayon
Un paseo por una tierra donde la calidad de la arcilla, la madera y el agua han permitido el nacimiento de la famosa cerámica del Pays de Bray.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France