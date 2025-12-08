Le Bois du Caprice Colleville-Montgomery Calvados

Le Bois du Caprice

Le Bois du Caprice Le chemin des pélerins 14880 Colleville-Montgomery Calvados Normandie

Durée : 40 Distance : 4200.0 Tarif :

Ressourcez-vous en suivant cette boucle de 4 kilomètres qui vous fait passer par le bois du caprice et les champs aux alentours de Colleville-Montgomery. Accès en poussette difficile.

English : Le Bois du Caprice

Recharge your batteries on this 4-kilometre loop, which takes you through the Bois du Caprice and the fields around Colleville-Montgomery. Stroller access difficult.

Deutsch :

Erholen Sie sich auf diesem 4 km langen Rundweg, der Sie durch den Bois du Caprice und über die Felder in der Umgebung von Colleville-Montgomery führt. Schwieriger Zugang mit Kinderwagen.

Italiano :

Ricaricate le batterie su questo anello di 4 km che attraversa il Bois du Caprice e i campi intorno a Colleville-Montgomery. Accesso difficile per i passeggini.

Español :

Recargue las pilas en este bucle de 4 km que le llevará por el Bois du Caprice y los campos de los alrededores de Colleville-Montgomery. Acceso difícil para cochecitos de niños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par Normandie Tourisme