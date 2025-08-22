Le Bois Semé Liesse-Notre-Dame Aisne

Le Bois Semé A pieds

Le Bois Semé Place de l’Hôtel de ville de Liesse-Notre-Dame 02350 Liesse-Notre-Dame Aisne Hauts-de-France

Au départ de la basilique Notre-Dame de Liesse, on pénètre dans le Grand Marais puis le marais Saint-Boétien (marais de la Souche). Après le village de Missy-lès-Pierrepont, l’immersion en pleine nature se poursuit en traversant le Bois Semé.

English :

From the Notre-Dame de Liesse Basilica, we enter the Grand Marais and the Saint-Boétien marsh (marais de la Souche). After the village of Missy-lès-Pierrepont, the immersion in nature continues by crossing the Bois Semé.

Deutsch :

Ausgehend von der Basilika Notre-Dame de Liesse betritt man das Grand Marais und anschließend den Sumpf Saint-Boétien (marais de la Souche). Nach dem Dorf Missy-lès-Pierrepont geht das Eintauchen in die Natur weiter, indem Sie den Bois Semé durchqueren.

Italiano :

Dalla Basilica di Notre-Dame de Liesse, si entra nel Grand Marais e poi nella palude di Saint-Boétien (marais de la Souche). Dopo il villaggio di Missy-lès-Pierrepont, l’immersione nella natura continua attraversando il Bois Semé.

Español :

Desde la basílica de Notre-Dame de Liesse, se entra en el Grand Marais y luego en el pantano de Saint-Boétien (marais de la Souche). Después del pueblo de Missy-lès-Pierrepont, la inmersión en la naturaleza continúa atravesando el Bois Semé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-26 par Agence Aisne Tourisme