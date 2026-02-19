Sortie nature à Liesse-Notre-Dame Monde de la nuit

Liesse-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:15:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Suivez-nous dans une balade nocturne, en immersion complète dans le monde de la

nuit. Venez le temps de quelques heures apprécier l’atmosphère unique qu’offre la nuit et ses habitants.

Une sortie organisée par l’AMSAT des Marais de la Souche…

Lieu de RV précis communiqué à la réservation ! (début de la sortie à 21h15)

Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France +33 6 78 91 89 40

English :

Follow us on a nocturnal stroll, fully immersed in the world of nightlife

of the night. Spend a few hours enjoying the unique atmosphere of the night and its inhabitants.

An outing organized by AMSAT des Marais de la Souche…

Exact meeting point to be communicated upon reservation! (outing starts at 9:15pm)

L’événement Sortie nature à Liesse-Notre-Dame Monde de la nuit Liesse-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-02-19 par OT du Pays de Laon