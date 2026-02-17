Sortie nature à Liesse-Notre-Dame Insectes et compagnie

Liesse-Notre-Dame Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Sous l’eau, sur terre ou dans les airs, les insectes font partie de notre environnement proche. Armés de filets, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles car ces animaux fascinants sont plein de surprises !

Une sortie organisée par l’AMSAT des Marais de la Souche…

Lieu de RV précis communiqué à la réservation ! (début de la sortie à 10h)

Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France +33 6 78 91 89 40

English :

Underwater, on land or in the air, insects are part of our immediate environment. Armed with nets, open your eyes and ears wide as these fascinating animals are full of surprises!

An outing organized by AMSAT des Marais de la Souche…

Exact meeting point to be communicated upon reservation! (outing starts at 10 a.m.)

