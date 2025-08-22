Le Causse de Lauriol Saint-Céré Lot
Le Causse de Lauriol Saint-Céré Lot vendredi 1 mai 2026.
Le Causse de Lauriol
Le Causse de Lauriol 46400 Saint-Céré Lot Occitanie
Durée : 180 Distance : 9000.0 Tarif :
Les légions de César y établirent des campements, d’où le nom de Césarines donné à ces falaises rocheuses
English :
The Ce?sar leagues set up camps here, hence the name Ce?sarines given to these rocky cliffs
Deutsch :
Die Legionen von Ce?sar errichteten hier Lager, weshalb die Felsen auch Ce?sarines genannt werden
Italiano :
Le leghe Ce?sar si accamparono qui, da cui il nome Ce?sarines dato a queste scogliere rocciose
Español :
Las ligas ce?sar instalaban aquí sus campamentos, de ahí el nombre de ce?sarines dado a estos acantilados rocosos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot