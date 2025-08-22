Le château de Briailles 9.5km Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Le château de Briailles 9.5km Départ du parking de l’ancienne gare 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au-dessus de Saint-Pourçain-sur-Sioule, la colline de Briailles surplombe la ville et ses alentours vous serez au contact des bois et des vignes, tout en dominant une plaine immense.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Above Saint-Pourçain-sur-Sioule, the Briailles hill overlooks the town and its surroundings: you’ll be in contact with woods and vineyards, while overlooking a vast plain.
Deutsch :
Oberhalb von Saint-Pourçain-sur-Sioule überragt der Hügel von Briailles die Stadt und ihre Umgebung: Sie sind in Kontakt mit Wäldern und Weinbergen und überblicken gleichzeitig eine riesige Ebene.
Italiano :
Sopra Saint-Pourçain-sur-Sioule, la collina di Briailles domina la città e i suoi dintorni: sarete circondati da boschi e vigneti, con vista su una vasta pianura.
Español :
Por encima de Saint-Pourçain-sur-Sioule, la colina de Briailles domina la ciudad y sus alrededores: estará rodeado de bosques y viñedos, mientras domina una vasta llanura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme