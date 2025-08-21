Le Chatelard Bourgvilain Saône-et-Loire

Le Chatelard En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Le Chatelard Mairie 71520 Bourgvilain Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Ce parcours vous fera découvrir plusieurs facettes du village et des ses hameaux ainsi que de beaux points de vue sur la vallée du Valouzin.

Difficulté moyenne

+33 3 85 59 72 24

English :

This route will take you on a tour of the many facets of the village and its hamlets, as well as offering beautiful views over the Valouzin valley.

Deutsch :

Auf dieser Strecke werden Sie verschiedene Facetten des Dorfes und seiner Weiler sowie schöne Aussichtspunkte auf das Valouzin-Tal entdecken.

Italiano :

Questo percorso vi porterà alla scoperta delle numerose sfaccettature del villaggio e delle sue frazioni, oltre ad offrire una splendida vista sulla valle di Valouzin.

Español :

Esta ruta le llevará a conocer las múltiples facetas del pueblo y sus aldeas, además de ofrecerle magníficas vistas del valle de Valouzin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data