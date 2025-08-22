Le col des Enceints BG1 Bourgvilain Saône-et-Loire

Le col des Enceints BG1 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Le col des Enceints BG1 Mairie 71520 Bourgvilain Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Partant du château de Saint Point pour rendre visite à sa grande amie au château de Pierreclos, Lamartine l’a franchi maintes et maintes fois. Sur les pas du poète, montons tranquillement pour croiser quelques vieilles bâtisses et accéder à une vue panoramique sur la vallée de la Saône.

English :

Starting out from the Château de Saint Point to visit his great friend at the Château de Pierreclos, Lamartine crossed it again and again. Following in the poet’s footsteps, let’s take a leisurely climb to pass a few old buildings and enjoy a panoramic view of the Saône valley.

Deutsch :

Als Lamartine vom Schloss Saint Point aus seine große Freundin im Schloss Pierreclos besuchte, überquerte er diesen Weg immer wieder. Auf den Spuren des Dichters steigen wir gemütlich auf, um an einigen alten Gebäuden vorbeizukommen und einen Panoramablick auf das Saône-Tal zu genießen.

Italiano :

Lamartine la scalò più volte, partendo dal Castello di Saint Point per andare a trovare la sua fidanzata al Castello di Pierreclos. Seguendo le orme del poeta, facciamo una piacevole passeggiata sulla collina, passando davanti a diversi edifici antichi e godendo di una vista panoramica sulla valle della Saona.

Español :

Lamartine subía una y otra vez desde el castillo de Saint Point para visitar a su novia en el castillo de Pierreclos. Siguiendo los pasos del poeta, vamos a dar un paseo por la colina, pasando por varios edificios antiguos y disfrutando de una vista panorámica sobre el valle del Saona.

