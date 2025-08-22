Le Chemin de l’Eau Reilhac Lot
Le Chemin de l’Eau Reilhac Lot vendredi 1 mai 2026.
Le Chemin de l’Eau
Le Chemin de l’Eau 46500 Reilhac Lot Occitanie
Durée : 150 Distance : 8600.0 Tarif :
Cette randonnée permet de découvrir un village typique du Causse construit autour de son lavoir et de son église romane
English :
This hike takes you through a typical Causse village built around its washhouse and Romanesque church
Deutsch :
Auf dieser Wanderung können Sie ein typisches Causse-Dorf entdecken, das um seinen Waschplatz und seine romanische Kirche herum gebaut wurde
Italiano :
Questa passeggiata si svolge nel tipico villaggio di Causse, costruito intorno al lavatoio e alla chiesa romanica
Español :
Este paseo recorre un pueblo típico de Causse construido en torno a su lavadero y su iglesia románica
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot