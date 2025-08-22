Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle Royan Charente-Maritime

Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle Allée du Lougre (départ) 17200 Royan Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle rassemblent les itinéraires empruntés par les pèlerins en route vers Compostelle. Ils se sont forgés au cours de l’histoire, à travers les mythes et réalités.

http://www.compostelle17.fr/ +33 5 46 08 21 00

English :

The roads to Santiago de Compostela bring together the routes taken by pilgrims on their way to Compostela. They have been forged over the course of history, through myths and realities.

Deutsch :

Die Jakobswege vereinen die Routen, die von den Pilgern auf dem Weg nach Santiago de Compostela benutzt wurden. Sie wurden im Laufe der Geschichte durch Mythen und Realitäten geformt.

Italiano :

I cammini di Santiago de Compostela riuniscono le vie percorse dai pellegrini nel loro cammino verso Compostela. Sono stati forgiati nel corso della storia, attraverso miti e realtà.

Español :

Los caminos de Santiago de Compostela reúnen las rutas seguidas por los peregrinos en su camino hacia Compostela. Se han ido forjando a lo largo de la historia, a través de mitos y realidades.

