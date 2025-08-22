Le Chemin des Ecoliers Montillot Yonne

Le Chemin des Ecoliers A pieds Difficulté moyenne

Le Chemin des Ecoliers 11 rue des Framboisiers 89660 Montillot Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Montillot pour faire découvrir le patrimoine de leur village et de ses environs la Cabane de pierre, l’église de Montillot, le lavoir et l’église de Brosses… À proximité, stèle à la mémoire d’un aviateur américain.

https://www.calameo.com/read/002334225a60379d0019c +33 3 45 02 75 91

English :

A path created by CM1-CM2 pupils from Montillot school to help visitors discover the heritage of their village and surrounding area: the Cabane de Pierre, Montillot church, Brosses church and washhouse… Nearby, a stele in memory of an American aviator.

Deutsch :

Ein Weg, der von den Schülern der Klassen CM1-CM2 der Schule von Montillot angelegt wurde, um das Kulturerbe ihres Dorfes und seiner Umgebung zu entdecken: die Steinhütte, die Kirche von Montillot, das Waschhaus und die Kirche von Brosses… In der Nähe befindet sich eine Stele zum Gedenken an einen amerikanischen Flieger.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola di Montillot per far conoscere il patrimonio del loro villaggio e dei dintorni: la capanna di pietra, la chiesa di Montillot, il lavatoio e la chiesa di Brosses… Nelle vicinanze, una stele in memoria di un aviatore americano.

Español :

Recorrido creado por los alumnos CM1-CM2 de la escuela de Montillot para dar a conocer el patrimonio de su pueblo y sus alrededores: la cabaña de piedra, la iglesia de Montillot, el lavadero y la iglesia de Brosses… Cerca, una estela en memoria de un aviador americano.

