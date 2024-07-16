Le chemin des Ecoliers Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme

Cette petite boucle invite les curieux à parcourir les hauteurs de Saint-Férréol-Trente-Pas pour en découvrir les différentes richesses géologie, histoire, économie, agriculture, faune et flore…

Départ à l’école (balise 1 à côté du stade).

This little loop invites the curious to explore the heights of Saint-Férréol-Trente-Pas and discover its various treasures: geology, history, economy, agriculture, flora and fauna…

Start at the school (marker 1 next to the stadium).

Diese kleine Schleife lädt Neugierige dazu ein, die Anhöhen von Saint-Férréol-Trente-Pas zu durchwandern, um die verschiedenen Schätze der Stadt zu entdecken: Geologie, Geschichte, Wirtschaft, Landwirtschaft, Fauna und Flora…

Start an der Schule (Markierung 1 neben dem Stadion).

Questo breve percorso invita i curiosi a esplorare le alture di Saint-Férréol-Trente-Pas e a scoprire i suoi diversi tesori: geologia, storia, economia, agricoltura, flora e fauna?

Si parte dalla scuola (segnavia 1 vicino allo stadio).

Este corto bucle invita a los curiosos a explorar las alturas de Saint-Férréol-Trente-Pas y descubrir sus diversos tesoros: geología, historia, economía, agricultura, flora y fauna..

Comience en la escuela (marcador 1 junto al estadio).

