Le chemin des Ecoliers Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme
Le chemin des Ecoliers Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme vendredi 1 août 2025.
Le chemin des Ecoliers
Le chemin des Ecoliers Le village 26110 Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Cette petite boucle invite les curieux à parcourir les hauteurs de Saint-Férréol-Trente-Pas pour en découvrir les différentes richesses géologie, histoire, économie, agriculture, faune et flore…
Départ à l’école (balise 1 à côté du stade).
+33 4 75 26 10 35
English :
This little loop invites the curious to explore the heights of Saint-Férréol-Trente-Pas and discover its various treasures: geology, history, economy, agriculture, flora and fauna…
Start at the school (marker 1 next to the stadium).
Deutsch :
Diese kleine Schleife lädt Neugierige dazu ein, die Anhöhen von Saint-Férréol-Trente-Pas zu durchwandern, um die verschiedenen Schätze der Stadt zu entdecken: Geologie, Geschichte, Wirtschaft, Landwirtschaft, Fauna und Flora…
Start an der Schule (Markierung 1 neben dem Stadion).
Italiano :
Questo breve percorso invita i curiosi a esplorare le alture di Saint-Férréol-Trente-Pas e a scoprire i suoi diversi tesori: geologia, storia, economia, agricoltura, flora e fauna?
Si parte dalla scuola (segnavia 1 vicino allo stadio).
Español :
Este corto bucle invita a los curiosos a explorar las alturas de Saint-Férréol-Trente-Pas y descubrir sus diversos tesoros: geología, historia, economía, agricultura, flora y fauna..
Comience en la escuela (marcador 1 junto al estadio).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme