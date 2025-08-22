Le Chemin des Ecoliers Châtel-Censoir Yonne

Le Chemin des Ecoliers A pieds Difficulté moyenne

Le Chemin des Ecoliers Rue de la Chatonnière 89660 Châtel-Censoir Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de l’école de Châtel-Censoir pour faire découvrir le patrimoine de leur village et de ses environs.

https://www.calameo.com/read/002334225cc895f8980a5 +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by pupils from the Châtel-Censoir school to help them discover the heritage of their village and the surrounding area.

Deutsch :

Ein von den Schülerinnen und Schülern der Schule von Châtel-Censoir angelegter Weg, um das Kulturerbe ihres Dorfes und seiner Umgebung zu entdecken.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni della scuola di Châtel-Censoir per aiutarli a scoprire il patrimonio del loro villaggio e della zona circostante.

Español :

Recorrido creado por los alumnos de la escuela de Châtel-Censoir para descubrir el patrimonio de su pueblo y alrededores.

