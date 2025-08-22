Le chemin des quatre vents Rémérangles Oise

Le chemin des quatre vents A pieds Difficile

Le chemin des quatre vents Place de l’église 60510 Rémérangles Oise Hauts-de-France

Durée : 330 Distance : 19500.0 Tarif :

Alternant passages en plaines et traversées de villages pittoresques, cette randonnée vous permettra de découvrir la vallée de la Brèche et fouler le parc éolien se dressant fièrement face à Rémérangles (village “4 fleurs”).

English : Le chemin des quatre vents

Alternating between plains and picturesque villages, this hike takes in the Brèche valley and the wind farm that stands proudly opposite Rémérangles (a ?4-flower? village).

Deutsch : Le chemin des quatre vents

Auf dieser Wanderung, die abwechselnd durch Ebenen und malerische Dörfer führt, können Sie das Tal der Brèche entdecken und am Windpark vorbeigehen, der sich stolz vor Remérangles (ein Dorf mit 4 Blumen) erhebt.

Italiano :

Alternando pianure e villaggi pittoreschi, questa passeggiata vi condurrà attraverso la valle della Brèche e oltre il parco eolico che si erge fiero di fronte a Rémérangles (un villaggio a 4 fiori ).

Español : Le chemin des quatre vents

Alternando llanuras y pueblos pintorescos, este paseo le llevará por el valle del Brèche y pasará por delante del parque eólico que se alza orgulloso frente a Rémérangles (pueblo de las 4 flores ).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France