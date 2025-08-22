Le chemin des trois moulins Narcy Nièvre

Le chemin des trois moulins A pieds Facile

Le chemin des trois moulins Place de l’Eglise Saint-Marcel 58400 Narcy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Ce sentier permet de découvrir, au plus près du Mazou, le village de Narcy et son histoire marquée par la sidérurgie.

Facile

English :

This trail allows you to discover, as close as possible to the Mazou, the village of Narcy and its history marked by the steel industry.

Deutsch :

Auf diesem Pfad können Sie in unmittelbarer Nähe des Mazou das Dorf Narcy und seine von der Eisenindustrie geprägte Geschichte entdecken.

Italiano :

Questo percorso permette di scoprire, il più vicino possibile al Mazou, il villaggio di Narcy e la sua storia segnata dall’industria siderurgica.

Español :

Este sendero permite descubrir, lo más cerca posible del Mazou, el pueblo de Narcy y su historia marcada por la siderurgia.

