Le Chemin du ruisseau qui se perd Sabadel-Lauzès Lot
Le Chemin du ruisseau qui se perd 46360 Sabadel-Lauzès Lot Occitanie
Durée : 210 Distance : 9500.0 Tarif :
Là où serpente le ruisseau, tu pourras trouver les murmures des légendes oubliées !
Les formations tufeuses forment des petites cascades et des vasques
English :
Where the stream meanders, you’ll find the murmurs of forgotten legends!
Tuff formations form small waterfalls and basins
Deutsch :
Dort, wo sich der Bach schlängelt, kannst du das Flüstern vergessener Legenden finden!
Die Tuffsteinformationen bilden kleine Wasserfälle und Gumpen
Italiano :
Nei meandri del torrente, troverete i sussurri di leggende dimenticate!
Le formazioni tufacee formano piccole cascate e piscine
Español :
Donde serpentea el arroyo, encontrarás susurros de leyendas olvidadas
Las formaciones de toba forman pequeñas cascadas y pozas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot