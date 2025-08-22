Le Chemin du ruisseau qui se perd Sabadel-Lauzès Lot

Le Chemin du ruisseau qui se perd

Le Chemin du ruisseau qui se perd 46360 Sabadel-Lauzès Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 9500.0 Tarif :

Là où serpente le ruisseau, tu pourras trouver les murmures des légendes oubliées !

Les formations tufeuses forment des petites cascades et des vasques

English :

Where the stream meanders, you’ll find the murmurs of forgotten legends!

Tuff formations form small waterfalls and basins

Deutsch :

Dort, wo sich der Bach schlängelt, kannst du das Flüstern vergessener Legenden finden!

Die Tuffsteinformationen bilden kleine Wasserfälle und Gumpen

Italiano :

Nei meandri del torrente, troverete i sussurri di leggende dimenticate!

Le formazioni tufacee formano piccole cascate e piscine

Español :

Donde serpentea el arroyo, encontrarás susurros de leyendas olvidadas

Las formaciones de toba forman pequeñas cascadas y pozas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot