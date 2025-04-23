Le chêne d’Artois Beuvardes Aisne

Le chêne d’Artois Beuvardes Aisne vendredi 1 août 2025.

Le chêne d’Artois A pieds

Le chêne d’Artois Du parking de l’école de Beuvardes 02130 Beuvardes Aisne Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 10000.0 Tarif :

Balade champêtre autour de Beuvardes, village installé à l’entrée du Tardenois. Les maisons aux façades ocre et aux moulures de plâtre gros apportent des touches de couleurs. À la ferme d’Artois (site privé), un chêne de sept siècles est encore debout.

English : Le chêne d’Artois

Countryside walk around Beuvardes, a village located at the entrance of the Tardenois. The houses with ochre facades and thick plaster mouldings add a touch of colour. At the Artois farm (private site), a seven-century oak tree is still standing.

Deutsch : Le chêne d’Artois

Ländlicher Spaziergang um Beuvardes, ein Dorf am Eingang des Tardenois. Die Häuser mit ihren ockerfarbenen Fassaden und groben Putzleisten sorgen für Farbtupfer. Auf der Ferme d’Artois (private Website) steht noch eine sieben Jahrhunderte alte Eiche.

Italiano :

Passeggiata in campagna intorno a Beuvardes, villaggio all’ingresso del Tardenois. Le case con le loro facciate ocra e le modanature in gesso grezzo aggiungono un tocco di colore. Nella fattoria Artois (sito privato) è ancora presente una quercia di sette secoli.

Español : Le chêne d’Artois

Un paseo por los alrededores de Beuvardes, un pueblo a la entrada del Tardenois. Las casas, con sus fachadas ocres y sus molduras de yeso grueso, aportan un toque de color. En la granja de Artois (sitio privado), aún se conserva un roble de siete siglos de antigüedad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France