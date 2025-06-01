Le circuit des 3 châteaux Montenoison Nièvre

Le circuit des 3 châteaux Montenoison Nièvre vendredi 1 août 2025.

Le circuit des 3 châteaux A pieds Difficile

Le circuit des 3 châteaux au pied de la butte de Montenoison, près de la D 129 58700 Montenoison Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13800.0 Tarif :

Cette virée délicieusement dépaysante vous permet de découvrir de nombreuses pépites nichées dans ce parcours vallonnée et assez sportif.

Difficile

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

This delightfully out-of-the-ordinary trip will allow you to discover many nuggets nestled in this hilly and rather sporty course.

Deutsch :

Auf dieser herrlich fremdländischen Fahrt können Sie zahlreiche Nuggets entdecken, die sich auf dieser hügeligen und recht sportlichen Strecke eingenistet haben.

Italiano :

Questo viaggio deliziosamente esotico vi condurrà alla scoperta delle numerose pepite nascoste su questo percorso collinare e piuttosto sportivo.

Español :

Este viaje deliciosamente exótico le llevará a descubrir las numerosas pepitas de oro que esconde esta ruta accidentada y bastante deportiva.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data