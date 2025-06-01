Le circuit des lavoirs Suilly-la-Tour Nièvre
vendredi 1 août 2025.
A pieds Facile
58150 Suilly-la-Tour Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 7300.0
Le circuit des lavoirs de Suilly-la-Tour, vous fait découvrir le village et ses environs en longeant le Nohain et l’Accotin, rivières qui ont façonné la vie du Bourg. Vous profiterez également de nombreux lieux de pique nique sur votre parcours.
https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85
English :
The Suilly-la-Tour wash-house trail takes you on a tour of the village and surrounding area, following the Nohain and Accotin rivers, which have shaped the life of the village. There are plenty of picnic spots along the way.
Deutsch :
Der Rundgang durch die Waschhäuser von Suilly-la-Tour führt Sie durch das Dorf und seine Umgebung entlang der Flüsse Nohain und Accotin, die das Leben des Ortes geprägt haben. Sie werden auch von zahlreichen Picknickplätzen auf Ihrem Weg profitieren.
Italiano :
Il sentiero dei lavatoi di Suilly-la-Tour permette di visitare il villaggio e i suoi dintorni, seguendo i fiumi Nohain e Accotin, che hanno segnato la vita del villaggio. Lungo il percorso si trovano numerosi punti di ristoro.
Español :
El sendero del lavadero de Suilly-la-Tour le lleva a recorrer el pueblo y sus alrededores, siguiendo los ríos Nohain y Accotin, que han marcado la vida del pueblo. A lo largo de la ruta hay numerosos merenderos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data