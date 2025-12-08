LE CIRCUIT DES MONTS CIRCUIT CYCLO N° 5 La Salvetat-sur-Agout Hérault

LE CIRCUIT DES MONTS CIRCUIT CYCLO N° 5 Vélo de route Difficile

LE CIRCUIT DES MONTS CIRCUIT CYCLO N° 5 Esplanade des Troubadours 34330 La Salvetat-sur-Agout Hérault Occitanie

Durée : 315 Distance : 10700.0 Tarif :

Dans une alternance de massifs boisés et de paysages agricoles où la brebis de Lacaune fournit son lait pour le Roquefort, ce circuit vous offrira un bel effort sportif.

Le Soulié, village voué à l’élevage, à proximité de l’Arn et ses ponts de Lauze.

Villelongue, joli petit village à la vue imprenable sur le lac du Laouzas

https://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com/ +33 4 11 95 08 07

Italiano :

Con l’alternarsi di massicci boscosi e paesaggi agricoli, dove le pecore di Lacaune forniscono il latte per il formaggio Roquefort, questo percorso vi farà sicuramente allenare.

Le Soulié, villaggio dedicato all’allevamento, vicino al fiume Arn e ai ponti della Lauze.

Villelongue, un grazioso paesino con una vista mozzafiato sul Lac du Laouzas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme