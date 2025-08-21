Le circuit du Château des Bessonies Bessonies Lot

Le circuit du Château des Bessonies

Le circuit du Château des Bessonies 46210 Bessonies Lot Occitanie

Durée : 105 Distance : 5500.0 Tarif :

Installé en plein cœur du Ségala, le charmant village de Bessonies et son château sont les témoins d’une histoire riche.

Le village de Bessonies se déploie en pente douce

English :

Set in the heart of the Ségala region, the charming village of Bessonies and its castle bear witness to a rich history.

The village of Bessonies unfolds on a gentle slope

Deutsch :

Das charmante Dorf Bessonies im Herzen der Region Ségala und sein Schloss sind Zeugen einer reichen Geschichte.

Das Dorf Bessonies erstreckt sich über einen sanften Hang

Italiano :

Situato nel cuore della regione di Ségala, l’affascinante villaggio di Bessonies e il suo castello sono testimoni di una ricca storia.

Il villaggio di Bessonies si sviluppa su un dolce pendio

Español :

Situado en el corazón de la región de Ségala, el encantador pueblo de Bessonies y su castillo son testigos de una rica historia.

El pueblo de Bessonies se despliega en una suave pendiente

