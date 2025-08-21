Le circuit du Château des Bessonies Bessonies Lot
Le circuit du Château des Bessonies 46210 Bessonies Lot Occitanie
Durée : 105 Distance : 5500.0 Tarif :
Installé en plein cœur du Ségala, le charmant village de Bessonies et son château sont les témoins d’une histoire riche.
Le village de Bessonies se déploie en pente douce
English :
Set in the heart of the Ségala region, the charming village of Bessonies and its castle bear witness to a rich history.
The village of Bessonies unfolds on a gentle slope
Deutsch :
Das charmante Dorf Bessonies im Herzen der Region Ségala und sein Schloss sind Zeugen einer reichen Geschichte.
Das Dorf Bessonies erstreckt sich über einen sanften Hang
Italiano :
Situato nel cuore della regione di Ségala, l’affascinante villaggio di Bessonies e il suo castello sono testimoni di una ricca storia.
Il villaggio di Bessonies si sviluppa su un dolce pendio
Español :
Situado en el corazón de la región de Ségala, el encantador pueblo de Bessonies y su castillo son testigos de una rica historia.
El pueblo de Bessonies se despliega en una suave pendiente
