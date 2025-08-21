Le Fréchou, le pays des frênes Fréchou Lot-et-Garonne

Le Fréchou, le pays des frênes A pieds Très facile

Le Fréchou, le pays des frênes 47600 Fréchou Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4600.0 Tarif :

Le nom latin du frêne compose celui de Fréchou . Cet arbre pousse dans la vallée de l’Osse et les vallons qui encadrent le village. Fontaines et lavoirs montrent la présence de l’eau.

+33 5 53 66 14 14

English : Le Fréchou, le pays des frênes

The Latin name for ash is Fréchou . This tree grows in the Osse valley and the valleys surrounding the village. Fountains and wash houses show the presence of water.

Deutsch : Le Fréchou, le pays des frênes

Der lateinische Name der Esche setzt sich aus dem Namen Fréchou zusammen. Dieser Baum wächst im Osse-Tal und in den Tälern, die das Dorf einrahmen. Brunnen und Waschhäuser zeugen von der Anwesenheit des Wassers.

Italiano :

Il nome latino del frassino è Fréchou . Questo albero cresce nella valle dell’Osse e nelle valli che circondano il villaggio. Fontane e lavatoi indicano la presenza di acqua.

Español : Le Fréchou, le pays des frênes

El nombre latino del fresno es Fréchou . Este árbol crece en el valle del Ose y en los valles que rodean el pueblo. Las fuentes y los lavaderos muestran la presencia de agua.

