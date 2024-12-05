Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 2 Saint-Côme-d’Olt Estaing Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 2 Saint-Côme-d’Olt Estaing 12500 Saint-Côme-d’Olt Aveyron Occitanie

Revivez la grande aventure des pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle et découvrez une portion magique de la Via Podiensis (GR® 65) qui traverse le département de l’Aveyron.

English :

Relive the great adventure of the pilgrims on their way to Santiago de Compostela and discover a magical section of the Via Podiensis (GR® 65) which crosses the department of Aveyron.

Deutsch :

Erleben Sie das große Abenteuer der Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela und entdecken Sie einen magischen Abschnitt der Via Podiensis (GR® 65), der durch das Departement Aveyron führt.

Italiano :

Rivivete la grande avventura dei pellegrini in cammino verso Santiago de Compostela e scoprite un tratto magico della Via Podiensis (GR® 65) che attraversa il dipartimento dell’Aveyron.

Español :

Reviva la gran aventura de los peregrinos en su camino a Santiago de Compostela y descubra un tramo mágico de la Vía Podiensis (GR® 65) que atraviesa el departamento del Aveyron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par ADT Aveyron