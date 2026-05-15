Vide-grenier et petit-déjeuner aux tripous place de la Mairie et tour de ville Saint-Côme-d’Olt

Saint-Côme-d’Olt

Vide-grenier et petit-déjeuner aux tripous

place de la Mairie et tour de ville Association Elan St Cômois Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Les commerçants et artisans Saint-Cômois vous invitent à venir chiner sur le Tour de Ville et Place de la Mairie !

Incontournable Petit-déjeuner aux tripoux…

Restauration sur place et à emporter !

Réservation jusqu’au 28 juillet aux Babines de l’Aubrac, 19 avenue d’Aubrac au 05 65 44 16 05 ou par mail elansaintcomois@gmail.com 3 .

place de la Mairie et tour de ville Association Elan St Cômois Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 16 05 elansaintcomois@gmail.com

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English :

Saint-Cômois shopkeepers and craftsmen invite you to come and bargain hunt on the Tour de Ville and Place de la Mairie!

Must-See: Tripoux breakfast…

L’événement Vide-grenier et petit-déjeuner aux tripous Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)