Vide-grenier et petit-déjeuner aux tripous place de la Mairie et tour de ville Saint-Côme-d’Olt
Vide-grenier et petit-déjeuner aux tripous place de la Mairie et tour de ville Saint-Côme-d’Olt dimanche 2 août 2026.
Saint-Côme-d’Olt
Vide-grenier et petit-déjeuner aux tripous
place de la Mairie et tour de ville Association Elan St Cômois Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
le mètre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Les commerçants et artisans Saint-Cômois vous invitent à venir chiner sur le Tour de Ville et Place de la Mairie !
Incontournable Petit-déjeuner aux tripoux…
Restauration sur place et à emporter !
Réservation jusqu’au 28 juillet aux Babines de l’Aubrac, 19 avenue d’Aubrac au 05 65 44 16 05 ou par mail elansaintcomois@gmail.com 3 .
place de la Mairie et tour de ville Association Elan St Cômois Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 16 05 elansaintcomois@gmail.com
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English :
Saint-Cômois shopkeepers and craftsmen invite you to come and bargain hunt on the Tour de Ville and Place de la Mairie!
Must-See: Tripoux breakfast…
L’événement Vide-grenier et petit-déjeuner aux tripous Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)