Concert du Festival de Musique en vallée d’Olt Saint-Côme-d’Olt
Concert du Festival de Musique en vallée d’Olt Saint-Côme-d’Olt mardi 28 juillet 2026.
Concert du Festival de Musique en vallée d’Olt
Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Le Festival en Vallée d’Olt, festival de musique de chambre fait escale à l’église de St Côme d’Olt
Billeterie en ligne https://festivalolt.com/billetterie/ 14 .
Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Festival en Vallée d’Olt, a chamber music festival, stops at the church of St Côme d’Olt
L’événement Concert du Festival de Musique en vallée d’Olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)