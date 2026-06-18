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Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Saint-Côme-d’Olt

Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Saint-Côme-d’Olt

Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Saint-Côme-d’Olt vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Couvent de Malet

Ville : 12500 Saint-Côme-d'Olt

Département : Aveyron

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 8 Tarif enfant

Saint-Côme-d’Olt

Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud

Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Marcos O’Farrell, Argentine et Julian Semler, Chili en concert.
8  .

Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 6 07 27 26 23 

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English :

Marcos O’Farrell of Argentina and Julian Semler of Chile in concert.

L’événement Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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