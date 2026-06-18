Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Saint-Côme-d’Olt
Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Saint-Côme-d’Olt vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Côme-d’Olt
Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud
Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Marcos O’Farrell, Argentine et Julian Semler, Chili en concert.
8 .
Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 6 07 27 26 23
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English :
Marcos O’Farrell of Argentina and Julian Semler of Chile in concert.
L’événement Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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