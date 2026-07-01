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Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Ballabile Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt

samedi 18 juillet 2026 · Couvent de Malet · Saint-Côme-d'Olt

Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Ballabile Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Couvent de Malet
Adresse
250 Route de l'Estive
Ville
12500 Saint-Côme-d'Olt
Département
Aveyron
Tarif
10 Tarif enfant Tarif moins de 15 ans

Saint-Côme-d’Olt

Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Ballabile

Couvent de Malet 250 Route de l’Estive Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Tarif moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le Festival de musique d’Espalion vous propose un concert de violoncelle et de piano au Couvent de Malet.
Concert Ballabile par le Duo Camille Claudel
Noémie BERZ, Piano
Kévin BOURDAT, Violoncelle 10  .

Couvent de Malet 250 Route de l’Estive Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

The Espalion Music Festival presents a cello and piano concert at the Malet Convent.

L’événement Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Ballabile Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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