Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Ballabile Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt

Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Ballabile

Couvent de Malet 250 Route de l’Estive Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Tarif moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Festival de musique d’Espalion vous propose un concert de violoncelle et de piano au Couvent de Malet.

Concert Ballabile par le Duo Camille Claudel

Noémie BERZ, Piano

Kévin BOURDAT, Violoncelle 10 .

Couvent de Malet 250 Route de l’Estive Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie

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English :

The Espalion Music Festival presents a cello and piano concert at the Malet Convent.

L’événement Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Ballabile Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)