Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

La LudO’Plein air à Saint-Côme d’Olt

Place de la Mairie Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Venez jouer à des jeux de société ! De 0 à 107 ans !

La LudO’Plein Air c’est un espace de jeux, avec accès libre et gratuit, sans inscription, en plein air ! C’est également un moment de partage et de convivialité autour de jeux de société ! Jeux coopératifs, de stratégie, de plateau, d’ambiance, de réflexion, de mémoire, de motricité, etc… il y en a pour tous les goûts ! .

Place de la Mairie Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 92 66 accueil@cs-espalionestaing.fr

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English :

Come and play board games! Ages 0 to 107!

L’événement La LudO’Plein air à Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)