Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

Festi Rando L’Escargot Rando à St Côme d’Olt

Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Après une balade au bord du Lot, plongez au cœur d’une ferme hélicicole passionnée !

Venez découvrir les coulisses d’une production 100 % locale et laissez-vous tenter par une dégustation authentique, savoureuse et fièrement aveyronnaise. Une visite qui réveillera vos papilles !

. Date et heure Lundi 13 juillet à 17h

. Lieu de départ de la randonnée Saint Côme d’Olt (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 5,5 km Dénivelé 50 m Durée approximative totale (randonnée + visite) 3h

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 12h30. 0 .

Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 accueil@terresdaveyron.fr

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English :

After a stroll along the banks of the Lot River, step into the heart of a passionate snail farm!

L’événement Festi Rando L’Escargot Rando à St Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)