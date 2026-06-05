Saint-Côme-d’Olt

Celtic Light

Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

CELTIC LIGHT: Concert de musique celtique éclairé à la lueur des bougies.

C’est dans l’écrin de l’église du Couvent de Malet, éclairée à la lueur des bougies, que le trio Ceiltika invite le public à un voyage musical au cœur de l’Irlande ancestrale, avec quelques détours en Écosse, en Galice et en Bretagne.

Porté par deux voix de soprano, la harpe, les flûtes irlandaises et la cornemuse, ce concert propose un répertoire authentique et émouvant, pour un moment de paix et de grâce, hors du temps. 18 .

Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 6 20 73 78 46

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English :

CELTIC LIGHT: Celtic music concert by candlelight.

L’événement Celtic Light Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)