Conférence Les anciens moulins de nos Boraldes Mairie de Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt

Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

Conférence Les anciens moulins de nos Boraldes

Mairie de Saint-Côme d’Olt 6 Rue Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Découvrez avec Thierry Soonckindt l’histoire des moulins de notre territoires

Proposée par l’Association de Sauvegarde de Saint-Côme.

Thierry Soonckindt, enseignant, revient sur l’histoire de ces moulins qui maillaient les boraldes de notre territoire.

Tout public. Participation libre. .

Mairie de Saint-Côme d’Olt 6 Rue Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Join Thierry Soonckindt as he explores the history of the mills in our region

L’événement Conférence Les anciens moulins de nos Boraldes Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)