Conférence Les anciens moulins de nos Boraldes Mairie de Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt
samedi 1 août 2026 · Mairie de Saint-Côme d'Olt · Saint-Côme-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Côme-d’Olt
Conférence Les anciens moulins de nos Boraldes
Mairie de Saint-Côme d’Olt 6 Rue Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Découvrez avec Thierry Soonckindt l’histoire des moulins de notre territoires
Proposée par l’Association de Sauvegarde de Saint-Côme.
Thierry Soonckindt, enseignant, revient sur l’histoire de ces moulins qui maillaient les boraldes de notre territoire.
Tout public. Participation libre. .
Mairie de Saint-Côme d’Olt 6 Rue Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie
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English :
Join Thierry Soonckindt as he explores the history of the mills in our region
L’événement Conférence Les anciens moulins de nos Boraldes Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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