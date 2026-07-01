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Quine des pompiers Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt

samedi 25 juillet 2026 · Salle des fêtes de Saint-Côme d'Olt · Saint-Côme-d'Olt

Quine des pompiers Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Salle des fêtes de Saint-Côme d'Olt
Adresse
Avenue de Pigüe
Ville
12500 Saint-Côme-d'Olt
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Côme-d’Olt

Quine des pompiers

Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt Avenue de Pigüe Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le grand quine des sapeurs-pompiers revient le 25 juillet !
L’Amicale des sapeurs-pompiers du CIS Nord-Aveyron donne rendez-vous au public le samedi 25 juillet pour son traditionnel quine estival.
Très attendu chaque année, cet événement est l’occasion de partager un moment convivial tout en soutenant les actions de l’Amicale au profit des sapeurs-pompiers et de leurs familles.
Les participants auront l’opportunité de tenter leur chance pour remporter de nombreux lots, parmi lesquels plusieurs gros lots, des séjours, des bons d’achat, ainsi que de nombreuses autres surprises !
Les bénévoles de l’Amicale seront heureux d’accueillir les habitués comme les nouveaux participants pour cette soirée placée sous le signe de la convivialité.
Informations pratiques
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Côme d’Olt
Début du quine à 20h
Salle climatisée   .

Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt Avenue de Pigüe Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

The Fire Department’s Big Bingo is back on July 25!

L’événement Quine des pompiers Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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