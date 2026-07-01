Quine des pompiers Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt
samedi 25 juillet 2026 · Salle des fêtes de Saint-Côme d'Olt · Saint-Côme-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Côme-d’Olt
Quine des pompiers
Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt Avenue de Pigüe Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le grand quine des sapeurs-pompiers revient le 25 juillet !
L’Amicale des sapeurs-pompiers du CIS Nord-Aveyron donne rendez-vous au public le samedi 25 juillet pour son traditionnel quine estival.
Très attendu chaque année, cet événement est l’occasion de partager un moment convivial tout en soutenant les actions de l’Amicale au profit des sapeurs-pompiers et de leurs familles.
Les participants auront l’opportunité de tenter leur chance pour remporter de nombreux lots, parmi lesquels plusieurs gros lots, des séjours, des bons d’achat, ainsi que de nombreuses autres surprises !
Les bénévoles de l’Amicale seront heureux d’accueillir les habitués comme les nouveaux participants pour cette soirée placée sous le signe de la convivialité.
Informations pratiques
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Côme d’Olt
Début du quine à 20h
Salle climatisée .
Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt Avenue de Pigüe Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fire Department’s Big Bingo is back on July 25!
L’événement Quine des pompiers Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Côme-d'Olt (Aveyron)
- Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Ballabile Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt 19 juillet 2026
- Veillée musicale La Passion de Saint Jacques Église Saint-Côme et Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt 25 juillet 2026
- Concert du Festival de Musique en vallée d’Olt Saint-Côme-d’Olt 28 juillet 2026
- La LudO’Plein air à Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt 28 juillet 2026
- Conférence Les anciens moulins de nos Boraldes Mairie de Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt 1 août 2026