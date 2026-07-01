Veillée musicale La Passion de Saint Jacques Église Saint-Côme et Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt

Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

Veillée musicale La Passion de Saint Jacques

Église Saint-Côme et Saint-Damien 5 Rue de la Poterne Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Veillée musicale alternant récits et chants sacrés.

Le petit chœur Saint-Jacques et leur 12 choristes sous la direction de Françoise Albouy, vous présente la vie de Saint-Jacques.

Ouvert à tous. Participation libre. .

Église Saint-Côme et Saint-Damien 5 Rue de la Poterne Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie

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English :

A musical vigil alternating between storytelling and sacred songs.

L’événement Veillée musicale La Passion de Saint Jacques Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)