Veillée musicale La Passion de Saint Jacques Église Saint-Côme et Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt
samedi 25 juillet 2026 · Église Saint-Côme et Saint-Damien · Saint-Côme-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Côme-d’Olt
Veillée musicale La Passion de Saint Jacques
Église Saint-Côme et Saint-Damien 5 Rue de la Poterne Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Veillée musicale alternant récits et chants sacrés.
Le petit chœur Saint-Jacques et leur 12 choristes sous la direction de Françoise Albouy, vous présente la vie de Saint-Jacques.
Ouvert à tous. Participation libre. .
Église Saint-Côme et Saint-Damien 5 Rue de la Poterne Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie
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English :
A musical vigil alternating between storytelling and sacred songs.
L’événement Veillée musicale La Passion de Saint Jacques Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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