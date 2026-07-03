Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

Festi Rando Balade artistique à Saint-Côme d’Olt

Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

A travers les anciennes vignes, vous découvrirez les panoramas sur la vallée du Lot et le village médiéval de St Côme.

Munissez-vous d’un carnet de croquis, de crayons, de crayons aquarelles si vous avez et d’un siège léger, et à nous l’aventure du croquis !

. Date et heure Lundi 3 août à 8h30

. Lieu de départ de la randonnée Saint Côme d’Olt (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 4 km Dénivelé 100 m Durée approximative totale (randonnée + activité) 3h

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension

. Matériel à apporter un carnet de croquis, des crayons, des crayons aquarelles si vous avez et un siège léger

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo.

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions le samedi 01/08 à 18h. 0 .

Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie

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English :

As you walk through the old vineyards, you’ll discover panoramic views of the Lot Valley and the medieval village of St. Côme.

L’événement Festi Rando Balade artistique à Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)