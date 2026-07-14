Festival du Rouergue Soirée spectacle à Saint-Côme d’Olt avec la Hongrie et Lo Bourreïo d’Olt Saint-Côme-d’Olt
vendredi 7 août 2026 · Saint-Côme-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Côme-d’Olt
Festival du Rouergue Soirée spectacle à Saint-Côme d’Olt avec la Hongrie et Lo Bourreïo d’Olt
Place de l’église Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Tarif moins de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Découvrez les traditions folkloriques hongroises et aveyronnaise lors d’une grande soirée spectacle en plein air à Saint-Côme d’Olt.
Dans le cadre du Festival du Rouergue itinérant dans le département, Lo Bourreïo d’Olt accueille à Saint-Côme un groupe folklorique hongrois. Venez profiter d’un spectacle en extérieur de plus de 2 heures, mêlant traditions, danses et musiques folkloriques, dans un cadre ombragé sur la place de la mairie et de l’église. Une soirée culturelle placée sous le signe de l’échange et du partage.
Tarif 5 € par personne Gratuit pour les moins de 10 ans
Sans réservation. Buvette sur place. .
Place de l’église Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie lobourreiodolt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Hungarian and Aveyron folk traditions during a grand outdoor evening show in Saint-Côme-d’Olt.
L’événement Festival du Rouergue Soirée spectacle à Saint-Côme d’Olt avec la Hongrie et Lo Bourreïo d’Olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Côme-d'Olt (Aveyron)
- Veillée musicale La Passion de Saint Jacques Église Saint-Côme et Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt 25 juillet 2026
- Quine des pompiers Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt 25 juillet 2026
- Concert du Festival de Musique en vallée d’Olt Saint-Côme-d’Olt 28 juillet 2026
- La LudO’Plein air à Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt 28 juillet 2026
- Conférence Les anciens moulins de nos Boraldes Mairie de Saint-Côme d’Olt Saint-Côme-d’Olt 1 août 2026