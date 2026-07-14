Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

Festival du Rouergue Soirée spectacle à Saint-Côme d’Olt avec la Hongrie et Lo Bourreïo d’Olt

Place de l’église Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Tarif moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez les traditions folkloriques hongroises et aveyronnaise lors d’une grande soirée spectacle en plein air à Saint-Côme d’Olt.

Dans le cadre du Festival du Rouergue itinérant dans le département, Lo Bourreïo d’Olt accueille à Saint-Côme un groupe folklorique hongrois. Venez profiter d’un spectacle en extérieur de plus de 2 heures, mêlant traditions, danses et musiques folkloriques, dans un cadre ombragé sur la place de la mairie et de l’église. Une soirée culturelle placée sous le signe de l’échange et du partage.

Tarif 5 € par personne Gratuit pour les moins de 10 ans

Sans réservation. Buvette sur place. .

Place de l’église Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie lobourreiodolt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Hungarian and Aveyron folk traditions during a grand outdoor evening show in Saint-Côme-d’Olt.

L’événement Festival du Rouergue Soirée spectacle à Saint-Côme d’Olt avec la Hongrie et Lo Bourreïo d’Olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)