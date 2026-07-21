Concert Duo Nuances Saint-Côme-d’Olt
mardi 4 août 2026 · Saint-Côme-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Côme-d’Olt
Concert Duo Nuances
Église Saint-Côme et Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le duo Nuances vous propose un voyage musical en Italie à travers les époques, au son de Vivaldi à Ennio Morricone interprété au piano et à l’accordéon.
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Église Saint-Côme et Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie
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English :
The Nuances duo invites you on a musical journey through Italy across the ages, to the sounds of Vivaldi and Ennio Morricone performed on the piano and accordion.
L’événement Concert Duo Nuances Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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