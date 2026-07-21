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Concert Duo Nuances Saint-Côme-d’Olt

mardi 4 août 2026 · Saint-Côme-d'Olt

Concert Duo Nuances Saint-Côme-d’Olt

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Adresse
Église Saint-Côme et Saint-Damien
Ville
12500 Saint-Côme-d'Olt
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Côme-d’Olt

Concert Duo Nuances

Église Saint-Côme et Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Le duo Nuances vous propose un voyage musical en Italie à travers les époques, au son de Vivaldi à Ennio Morricone interprété au piano et à l’accordéon.
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Église Saint-Côme et Saint-Damien Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

The Nuances duo invites you on a musical journey through Italy across the ages, to the sounds of Vivaldi and Ennio Morricone performed on the piano and accordion.

L’événement Concert Duo Nuances Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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