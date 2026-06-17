Concert Lyrique Festival F. Poulenc & Friends Parvis de la chapelle du Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt vendredi 14 août 2026.

Saint-Côme-d’Olt

Concert Lyrique Festival F. Poulenc & Friends

Parvis de la chapelle du Couvent de Malet 250 route de l’Estive Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Un soir de 15 Août à Nogent Poulenc, Schubert, Fauré, Hahn, Mozart, Ibert, Berlioz

Un concert par Hervé Ribaud-Shinberg (baryton) et Joseph Birnbaum (piano) dans le magnifique cadre du Couvent de Malet !

Possibilité de réserver en avance sur www.festivalpoulencandfriends.com

Billetterie sur place (CB, espèce ou chèque) 15 .

Parvis de la chapelle du Couvent de Malet 250 route de l’Estive Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Un soir de 15 Août à Nogent : Poulenc, Schubert, Fauré, Hahn, Mozart, Ibert, Berlioz

L’événement Concert Lyrique Festival F. Poulenc & Friends Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)