Concert Lyrique Festival F. Poulenc & Friends Parvis de la chapelle du Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt
Concert Lyrique Festival F. Poulenc & Friends Parvis de la chapelle du Couvent de Malet Saint-Côme-d’Olt vendredi 14 août 2026.
Saint-Côme-d’Olt
Concert Lyrique Festival F. Poulenc & Friends
Parvis de la chapelle du Couvent de Malet 250 route de l’Estive Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Un soir de 15 Août à Nogent Poulenc, Schubert, Fauré, Hahn, Mozart, Ibert, Berlioz
Un concert par Hervé Ribaud-Shinberg (baryton) et Joseph Birnbaum (piano) dans le magnifique cadre du Couvent de Malet !
Possibilité de réserver en avance sur www.festivalpoulencandfriends.com
Billetterie sur place (CB, espèce ou chèque) 15 .
Parvis de la chapelle du Couvent de Malet 250 route de l’Estive Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie
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English :
Un soir de 15 Août à Nogent : Poulenc, Schubert, Fauré, Hahn, Mozart, Ibert, Berlioz
L’événement Concert Lyrique Festival F. Poulenc & Friends Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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