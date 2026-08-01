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Quine de lo Bourreïo d’olt Saint-Côme-d’Olt

mercredi 19 août 2026 · Saint-Côme-d'Olt

Quine de lo Bourreïo d’olt Saint-Côme-d’Olt

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Adresse
Chemin du calvaire
Ville
12500 Saint-Côme-d'Olt
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Côme-d’Olt

Quine de lo Bourreïo d’olt

Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Lo Bourreïo d’olt organise son quine sans ordinateur avec toujours de nombreux lots à gagner !
Lo Bourreïo D’Olt vous donne rendez-vous le mercredi 19 août à 20h30 pour un quine avec de nombreux lots à gagner Voyage, paniers gourmands, gâteaux à la broche et bon d’achat   .

Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

Lo Bourre%EFo d’olt is hosting its computer-free bingo game, with plenty of prizes to be won as always!

L’événement Quine de lo Bourreïo d’olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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