Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

Quine de lo Bourreïo d’olt

Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Lo Bourreïo d’olt organise son quine sans ordinateur avec toujours de nombreux lots à gagner !

Lo Bourreïo D’Olt vous donne rendez-vous le mercredi 19 août à 20h30 pour un quine avec de nombreux lots à gagner Voyage, paniers gourmands, gâteaux à la broche et bon d’achat .

Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lo Bourre%EFo d’olt is hosting its computer-free bingo game, with plenty of prizes to be won as always!

L’événement Quine de lo Bourreïo d’olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)