Quine de lo Bourreïo d’olt Saint-Côme-d’Olt
mercredi 19 août 2026 · Saint-Côme-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Côme-d’Olt
Quine de lo Bourreïo d’olt
Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Lo Bourreïo d’olt organise son quine sans ordinateur avec toujours de nombreux lots à gagner !
Lo Bourreïo D’Olt vous donne rendez-vous le mercredi 19 août à 20h30 pour un quine avec de nombreux lots à gagner Voyage, paniers gourmands, gâteaux à la broche et bon d’achat .
Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie
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English :
Lo Bourre%EFo d’olt is hosting its computer-free bingo game, with plenty of prizes to be won as always!
L’événement Quine de lo Bourreïo d’olt Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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