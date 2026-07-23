Spectacle de danse Eloge du déménagement Saint-Côme-d’Olt
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Côme-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Côme-d’Olt
Spectacle de danse Eloge du déménagement
Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Danse en extérieur
Eloge du déménagement, chorégraphie de Lucie Augeai et David Gernez, avec Lucie Augeai, Yannick Berbié, Anatole Couety, David Gernez, Claire Laverhne et Etienne Soullard, danseuses et danseurs et comédiens dont Yannick Berbié, musicien, compagnie Adéquate, place de Castelnau en face de la Mairie de Saint-Côme d’Olt.
en cas d’intempéries repli salle communale de Saint-Chély d’Aubrac.
Depuis une fenêtre à l’étage, les cartons dégringolent, et le spectacle s’amuse à détourner cet événement familier pour en faire la matière d’une chorégraphie vive et jubilatoire. Sur le trottoir autour des six danseurs-déménageurs, ça valse, ça joue, ça s’épaule, dans un flux incessant de paquets et de bras virevoltants. .
Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 6 08 25 96 67 serc.o@orange.fr
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English :
Outdoor Dance
L’événement Spectacle de danse Eloge du déménagement Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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